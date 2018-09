Az IKEA legbénább húzása

Az IKEA egy kiforrott vállalkozás, de náluk is becsúsznak húzós bakik. Pedig hányszor esünk a jól felépített fogyasztói pszichológia csapdájába, mikor beugrunk egy 150 Forintos hot-dogért az Örsre, aztán a végén mégsem ússzuk meg a kiruccanást 20 ezer alatt. Vagy a felismerés, hogy eddig minden albérletemben volt legalább egy LACK asztal. Szerencsére nem csak mi, de ők is tudnak nagyokat hibázni.



Nemrégiben a márka globális dizájn vezetője, Marcus Engman vallott az IKEA legszarabb húzásáról:

"Az IKEA történetének egyik legsúlyosabb hibája"

Az említett hiba egy felfújható kanapé - az a.i.r. Sofa -, amit a 80-as években dobtak piacra. Akkoriban a legtöbb szék és kanapé összeszerelve lett értékesítve, de a svéd bútoróriás a lapra szerelt bútorok úttörőjeként a 19-re is lapot akart húzni. Egy laposnál is laposabb bútor, amit hajszárítóval kell felfújni. A levegő bazi lapos és ingyen is van. Az évszázad üzlete! Mi baj lehet?

"Egy Heuréka pillanat volt, amikor úgy érzed, hogy ez lehet a valaha született legjobb IKEA ötlet" - emlékezett vissza Engman.

A végtermék viszont minden tervezői követelménynél elhasalt: forma és funkció, árképzés, minőség, élettartam. De ne rohanjunk így előre, lássuk szépen sorban miket sikerült elbaltázni.

Először is elfeljetették megemlíteni a vásárlóknak, hogy a hajszárítót hideg levegőre állítsák. Mivel sok hajszárítón a meleg levegő az alapbeállítás, így sokan a kicsomagolás utáni 5. percben már kiolvasztották a kanapét. Másodsorban pár nap alatt magától leeresztett, de addig minden kis mozdulatnál idegesítő-nyekergő műanyag hangot hallatott. Végül a termék erősségei is ellene fordultak. Mert ugye milyen egyszerű kiporszívózni alatta, ha egy kézzel simán megemelhető... de cserébe szinte magától vándorolt és már egy erősebb huzat is átrendezte a nappalit.



Mindezek ellenére Engman büszke rá, hogy részben hozzájárult a termék sikertelenségéhez. Öröm az ürömben, hogy legalább jó tanulópénz volt, hogy mit NE csináljuk a jövőben.